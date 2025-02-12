مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) الإسماعيلي.. جووول أووول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الجونة ضد الإسماعيلي في الجولة 13 من الدوري المصري.

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جووووووووول.. بعد ارتقاء مميز ورأسية متقنة.. مروان محسن يسجل الهدف الأول لفريق الجونة في مرمى الإسماعيلي (الجونة 1 - 0 الإسماعيلي) pic.twitter.com/A2dCMEDPQC — ON Sport (@ONTimeSports) February 12, 2025

ق 47: مروان محسن يسجل الأول لجونة برأسية متقنة مستفيدا من خروج خاطئ للحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38. فرصة هدف التقدم للإسماعيلي يهدرها نادر فرج من أمام المرمى.

ق33. صامويل أوجو يسدد من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة رائعة وأحمد عادل يتألق في التصدي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل