انتهت الدوري المصري - الجونة (2)-(0) الإسماعيلي.. فوز أصحاب الأرض
الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 15:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الجونة ضد الإسماعيلي في الجولة 13 من الدوري المصري.
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انتهت
ق 88: محمود العالمي يسجل الثاني بهدوء بعد عرضيى أليو جاتا
جووووووووول.. بعد ارتقاء مميز ورأسية متقنة.. مروان محسن يسجل الهدف الأول لفريق الجونة في مرمى الإسماعيلي
(الجونة 1 - 0 الإسماعيلي) pic.twitter.com/A2dCMEDPQC— ON Sport (@ONTimeSports) February 12, 2025
ق 47: مروان محسن يسجل الأول لجونة برأسية متقنة مستفيدا من خروج خاطئ للحارس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38. فرصة هدف التقدم للإسماعيلي يهدرها نادر فرج من أمام المرمى.
ق33. صامويل أوجو يسدد من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة رائعة وأحمد عادل يتألق في التصدي.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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