انتهت في الدوري - الأهلي (1)-(0) غزل المحلة.. نهاية المباراة

يستضيف الأهلي فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.

ويقع الأهلي في المركز الثاني برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة عن يبراميدز المتصدر، بينما غزل المحلة في المركز الخامس عشر بـ 11 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق83 خروج إمام عاشور ونزول كوكا

ق82 إصابة قوية لإمام عاشور

ق78 نزول أكرم توفيق وكريم وليد بدلا من أفشة والسولية

ق74 طرد مباشر لمصطفى العش

ق69 رامي ربيعة يهدر فرصة تسجيل الثاني وتتحول لركنية

ق68 الشناوي يتألق أمام بن حمودة

ق56 جووووول إمام عاشور

ق50 هدف محقق يضيع من غزل المحلة بعد رأسية من عمرو الجزار يحولها بن حمودة

ق49 عرضية من الشحات لكن رأسية إمام عاشور أعلى العارضة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 الشناوي يتألق أمام تسديدة رائعة من محمد أشرف

ق32 رأسية من محمد علي بن حمودة لكن بجوار القائم

ق25 هدوء في اللقاء

ق3 تسديدة قوية من أفشة لكن يتألق عامر عامر

ق1 تسديدة قوية من كريم الدبيس ولكن تتحول لركلة ركنية

ق1 تسديدة من إمام عاشور ولكن سهلة في يد عامر عامر

انطلاق المباراة