انتهت الدوري - فاركو (0)-(1) الزمالك.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 15:56

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى زيزو - الزمالك ضد فاركو

يحل الزمالك ضيفا على فاركو ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 23 نقطة بينما فاركو في المركز السابع بـ 18 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

----------------------

نهاية المباراة

ق84 طرد محمود جهاد بسبب البطاقة الصفراء الثانية

ق72 مشاركة ناصر منسي بدلا من سيف الجزيري

ق56 مشاركة باباكار نداي بدلا من أحمد جمال المصاب.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 جووووول أول بالنيران الصديقة لصالح الزمالك عن طريق أحمد جمال

ق35 إصابة حسام عبد المجيد وتوقف المباراة

ق29 تسديدة أرضية من أحمد شريف ولكن سهلة في يد محمد عواد

ق27 تسديدة من محمود جهاد أعلى المرمى بعد تمريرة زيزو

ق19 هدف محقق يضيع من فاركو بعد عرضية عمرو ناصر التي أنقذها عواد قبل أن تصل إلى أحمد شريف

ق10 لا خطورة على المرميين

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك فاركو
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول: سبب عدم إيقاف زيزو ضد بتروجت مباشر الدوري - الأهلي ضد غزل المحلة مؤتمر جروس: من الصعب اللعب على أرضية برج العرب.. ولا أقرأ العربية لأعرف شائعات رحيلي الزمالك يعلن غياب خمسة لاعبين أمام بتروجت بسبب الإيقافات المختلفة سموحة يقفز إلى التسعة الكبار بعد تجاوز بتروجت بهدف بهدف عكسي الزمالك يهزم فاركو في الدوري.. وطرد الصفقة الجديدة تشكيل غزل المحلة - بن حمودة وعبده يحيى يقودان الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي – جراديشار يقود الهجوم أمام غزل المحلة.. ولا تغييرات من كولر
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول: سبب عدم إيقاف زيزو ضد بتروجت دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - الأهلي ضد غزل المحلة 13 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جروس: من الصعب اللعب على أرضية برج العرب.. ولا أقرأ العربية لأعرف شائعات رحيلي 26 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن غياب خمسة لاعبين أمام بتروجت بسبب الإيقافات المختلفة 28 دقيقة | الدوري المصري
سموحة يقفز إلى التسعة الكبار بعد تجاوز بتروجت بهدف 48 دقيقة | الدوري المصري
بهدف عكسي الزمالك يهزم فاركو في الدوري.. وطرد الصفقة الجديدة 56 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل غزل المحلة - بن حمودة وعبده يحيى يقودان الهجوم أمام الأهلي 58 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – جراديشار يقود الهجوم أمام غزل المحلة.. ولا تغييرات من كولر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - تمت.. الجفالي إلى الزمالك وتفاصيل التعاقد 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر