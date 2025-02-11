انتهت الدوري - فاركو (0)-(1) الزمالك.. نهاية المباراة

يحل الزمالك ضيفا على فاركو ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 23 نقطة بينما فاركو في المركز السابع بـ 18 نقطة.

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نهاية المباراة

ق84 طرد محمود جهاد بسبب البطاقة الصفراء الثانية

ق72 مشاركة ناصر منسي بدلا من سيف الجزيري

ق56 مشاركة باباكار نداي بدلا من أحمد جمال المصاب.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 جووووول أول بالنيران الصديقة لصالح الزمالك عن طريق أحمد جمال

ق35 إصابة حسام عبد المجيد وتوقف المباراة

ق29 تسديدة أرضية من أحمد شريف ولكن سهلة في يد محمد عواد

ق27 تسديدة من محمود جهاد أعلى المرمى بعد تمريرة زيزو

ق19 هدف محقق يضيع من فاركو بعد عرضية عمرو ناصر التي أنقذها عواد قبل أن تصل إلى أحمد شريف

ق10 لا خطورة على المرميين

انطلاق المباراة