مباشر الدوري الإسباني - إشبيلية (1)-(3) برشلونة.. طرد وإصابة

الأحد، 09 فبراير 2025 - 21:52

كتب : FilGoal

أليخاندرو بالدي - برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية في الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بعد تعادل الثنائي أمس 1-1.

بينما يحتل إشبيلية المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.

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ق 66 بيدري يعود للعب

ق 65 سقوط بيدري مصابا بعد تدخل عنيف

ق 60 طرد فيرمين لوبيز بعد تدخل عنيف

ق 55 جووووووول رافينيا يسجل الثالث بتسديدة رائعة

ق 48 تعادل سريع مجددا من فارجاس ولكن تسلل هذه المرة

ق 46 جوووول فيرمين لوبيز في الدقيقة الأولى من الشوط الصثاني يسجل الهدف الأول بالرأس بعد عرضية من بيدري

ق 46 فيرمين لوبيز بدلا من جافي

استراحة

ق 22 خروج أراوخو مصابا ونزول كوبارسي

ق 8 جوووول التعادل بعد أقل من دقيقة.. مصيدة برشلونة تتلقى ضربة قوية وروبن فارجاس يسجل التعادل

ق 7 جوووووول ليفاندوفسكي يسجل بقدمه بعد رأسية من إنيجو مارتينيز

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني إشبيلية
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