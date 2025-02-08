قادما من بلاد المغرب.. الزمالك يضم صلاح الدين مصدق

السبت، 08 فبراير 2025 - 19:54

كتب : FilGoal

صلاح الدين مصدق

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع المدافع المغربي صلاح الدين مصدق قادما من نهضة الزمامرة.

وحسبما علم FilGoal.com من قبل فإن الزمالك أتم تفاقه بشأن التعاقد مع مصدق لمدة 3 سنوات ونصف.

وتوصل الزمالك إلى اتفاق لضم صلاح الدين مصدق مقابل 300 ألف دولار.

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وقال اللاعب في الفيديو التقديمي للصفقة: "في البداية أخبرني فريقي بعرض الزمالك وفخر كبير للعب بحجم نادي الزمالك وأتمنى إسعاد الجماهير".

وأضاف "جميع اللاعبين كبار وأتشرف بمجاورتهم ومعجب بشيكابالا وزيزو وعبد الله السعيد وجميع اللاعبين".

وأكمل "المدافعين كبار في الفريق وسنتعاون لتقديم الإضافة للفريق وسنحقق الألقاب. جمهور الزمالك كبير وأعده بتحقيق الألقاب وسأقدم كل جهدي لإسعادهم".

الزمالك تعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية مع محمود جهاد لاعب وسط فاركو وأحمد حسام من الجونة.

ويحتل نادي نهضة الزمامرة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 37 بفارق أقل 6 نقاط عن نهضة بركان متصدر الترتيب.

ولعب المدافع المغربي 17 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين، ويحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية.

ويلعب صاحب الـ26 عاما في صفوف نهضة الزمامرة منذ صيف 2024.

وسبق لمصدق اللعب في أندية الفتح الرباطي وحسنية أغادير بالدوري المغربي.

ميركاتو الزمالك صلاح الدين مصدق الدوري المصري نهضة الزمامرة
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