انتهت الدوري المصري - البنك (1)-(1) زد.. تعادل مثير

السبت، 08 فبراير 2025 - 18:57

كتب : FilGoal

زد - البنك الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد زد في ختام مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب في السابعة مساءً.

ويحتل البنك المركز التاسع برصيد 17 نقطة، فما يحتل زد المركز الـ 11 برصيد 14 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+4: جووول قاااتل.. أحمد ياسر ريان يسجل ركلة جزاء

ق 90+1: ركلة جزاء جديدة بداعي وجود لمسة يد على مدافع زد

ق 87: أحمد ياسر ريان برأسية كاد أن يتعادل لكن علي لطفي يتألق

ق 72: جووول شادي حسين يسجل الأول من علامة الجزاء

ق 69: ركلة جزاء لزد بسبب وجود شد من القميص

ق 52: رأسية ياو أنور تمر بجوار القائم في الشباك الخارجية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: تصويبة ياو أنور تمر بجوار القائم الأيمن

ق 32: البلعوطي يتألق أمام فرصة محققة لزيكو.

ق 10: مصطفى سعد يهدر الأول لزد بغرابة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تعلو العارضة

ق 6: تصويبة قوية من شادي حسين يبعدها البلعوطي لركنية

بداية اللقاء

زد البنك الأهلي الدوري المصري
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