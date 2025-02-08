مباشر الدوري المصري - البنك (0)-(0) زد.. بداية الشوط الثاني
السبت، 08 فبراير 2025 - 18:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد زد في ختام مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد المقاولون العرب في السابعة مساءً.
ويحتل البنك المركز التاسع برصيد 17 نقطة، فما يحتل زد المركز الـ 11 برصيد 14 نقطة.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 35: تصويبة ياو أنور تمر بجوار القائم الأيمن
ق 32: البلعوطي يتألق أمام فرصة محققة لزيكو.
ق 10: مصطفى سعد يهدر الأول لزد بغرابة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تعلو العارضة
ق 6: تصويبة قوية من شادي حسين يبعدها البلعوطي لركنية
بداية اللقاء
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