استراحة في الدوري - المصري (1)-(0) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول

السبت، 08 فبراير 2025 - 15:35

كتب : FilGoal

أبرز صور مباراة المصري والاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري أمام الاتحاد بمسابقة الدوري.

ويلعب المصري أمام الاتحاد بعد قليل ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.

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فيما يتواجد الاتحاد في المركز 13 برصيد 14 نقطة.

لمتابعة مباراة المصري ضد الاتحاد دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية الشوط الأول

ق42 ركلة ركنية جديدة للمصري، نفذها خالد الغندور بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع.

ق23 محمود جاد يتصدى لفرصة هدف محقق بعد ضربة مقصية مزدوجة من شكري نجيب.

ق20 هدف للمصري عن طريق كريم بامبو بعد خطأ من مدافعي الاتحاد السكندري لينفرد لاعب المصري بالمرمى ويسدد مباشرة داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ق5 ركلة ثابتة عن طريق كريم الديب بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

ق3 تسديدة عن طريق هشام عادل لاعب الاتحاد السكندري من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى المرمى.

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري الاتحاد السكندري
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