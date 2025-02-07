مباشر الدوري - سموحة (0)-(0) بيراميدز.. الحدود (1)-(0) إنبي.. جووول قاااتل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي سموحة أمام بيراميدز، وحرس الحدود أمام إنبي في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، متخلفا عن الأهلي صاحب الصدارة بـ26 نقطة من 12 مباراة.

ويحتل إنبي المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، فيما يحل حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

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سموحة (0)-(0) بيراميدز

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 45+3.. القائم يمنع الهدف الأول لسموحة من التقدم أمام بيراميدز.

ق 40.. العارضة تنقذ سموحة وتمنع تسديدة مصطفى فتحي من هز الشباك.

ق 35.. خطييررررة صامويل أمادي ينفرد بالمرمى ولكن أحمد سامي وأحمد الشناوي يغلقان المساحة أمامه ليسدد في الشباك من الخارج.

ق 23.. تبديل اضطراري بدخول عبد الله بوستنجي بدلا من بركات حجاج.

ق 12.. الهاني سليمان يتألق ويبعد تسديدة أحمد سامي إلى ركنية.

بداية المباراة

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حرس الحدود (1)-(0) إنبي

ق 87: جووول روقا يسجل الأول للحرس من علامة الجزاء

ق 85: ركلة جزاء لصالح حرس الحدود

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

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