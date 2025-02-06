مباشر كأس إسبانيا - برشلونة (4)-(0) فالنسيا.. جووول الرابع

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو لـ مارسيلو بعد الاعتزال

مباشر كأس الرابطة - ليفربول (2)-(0) توتنام.. جوووووول صلاح

التشكيل - برادلي وكيلير أساسيان مع ليفربول.. وسون يقود توتنام في كأس الرابطة

بيلد: بايرن قد يفقد ساني وجنابري أمام فيردر بريمن

سلوت: صلاح لم يجدد تعاقده مع ليفربول.. ويجب أن نكون على أتم الاستعداد

مانشستر يونايتد يعلن إصابة ليساندرو مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي

جواو يسجل في ظهوره الأول.. ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بثلاثية في روما

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