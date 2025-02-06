مباشر كأس إسبانيا - برشلونة (4)-(0) فالنسيا.. جووول الرابع
الخميس، 06 فبراير 2025 - 22:34
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا ضمن دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.
لمتابعة مباراة برشلونة ضد فالنسيا دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
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نهاية الشوط الأول
ق31 فيران توريس يسجل الهدف الرابع لبرشلونة في شباك فالنسيا
ق23 فيرمين لوبيز يسجل الهدف الثالث
ق16 فيران توريس يسجل الهدف الثاني
ق9 استئناف المباراة من جديد
ق6 توقف المباراة لإصابة باو كوبارسي لاعب برشلونة
ق3 فيران توريس يسجل الهدف الأول لنادي برشلونة
هدددددف!⚽️
هدف مبكر!🔥
توريس يسجل أول الأهداف للبرشا ⚽️
فالنسيا 0 × 1 برشلونة#فالنسيا_برشلونة
#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/ktzg3vwNFv— SSC (@ssc_sports) February 6, 2025
انطلاق المباراة
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