مباشر كأس إسبانيا - برشلونة (4)-(0) فالنسيا.. جووول الرابع

الخميس، 06 فبراير 2025 - 22:34

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا ضمن دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

لمتابعة مباراة برشلونة ضد فالنسيا دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق31 فيران توريس يسجل الهدف الرابع لبرشلونة في شباك فالنسيا

ق23 فيرمين لوبيز يسجل الهدف الثالث

ق16 فيران توريس يسجل الهدف الثاني

ق9 استئناف المباراة من جديد

ق6 توقف المباراة لإصابة باو كوبارسي لاعب برشلونة

ق3 فيران توريس يسجل الهدف الأول لنادي برشلونة

انطلاق المباراة

برشلونة
نرشح لكم
رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو لـ مارسيلو بعد الاعتزال مباشر كأس الرابطة - ليفربول (2)-(0) توتنام.. جوووووول صلاح التشكيل - برادلي وكيلير أساسيان مع ليفربول.. وسون يقود توتنام في كأس الرابطة بيلد: بايرن قد يفقد ساني وجنابري أمام فيردر بريمن سلوت: صلاح لم يجدد تعاقده مع ليفربول.. ويجب أن نكون على أتم الاستعداد مانشستر يونايتد يعلن إصابة ليساندرو مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي جواو يسجل في ظهوره الأول.. ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بثلاثية في روما جنون ما بعد الـ90.. ريال مدريد ينجو من فخ ليجانيس ويتأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا
أخر الأخبار
في الجول يكشف موقف ناصر ماهر وميشالاك وثنائي الزمالك الجديد أمام الإسماعيلي 11 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب بتروجت: لعبنا بجرأة أمام الأهلي.. وسنخوض مواجهة الزمالك بنفس الطريقة 28 دقيقة | الدوري المصري
بنزيمة يقود اتحاد جدة لفوز قاتل واعتلاء القمة 39 دقيقة | سعودي في الجول
كما كشف في الجول - زد يتعاقد مع الرواندي الدولي رافائيل يورك 49 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس إسبانيا - برشلونة (4)-(0) فالنسيا.. جووول الرابع 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - بوبو على أعتاب سيراميكا.. وبيراميدز يوضح هل خرق الناديان لوائح القيد ساعة | الدوري المصري
قائمة الإسماعيلي - عبد الله السعيد وتراوري على رأس الهجوم أمام الزمالك ساعة | الكرة المصرية
رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو لـ مارسيلو بعد الاعتزال ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي 3 قرعة ملحق دوري الأبطال - مانشستر سيتي أمام ريال مدريد.. وقمتان هولندية إيطالية 4 مصدر مقرب من مصطفى محمد لـ في الجول: الأهلي والزمالك تواصلا معه.. وحسم مستقبله خلال ساعات