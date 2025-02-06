مباشر كأس الرابطة - ليفربول (2)-(0) توتنام.. جوووووول صلاح

الخميس، 06 فبراير 2025 - 22:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد إبسويتش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وتوتنام في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز توتنام بهدف نظيف.

وحجز نيوكاسل مقعده في النهائي في انتظار الفائز من مباراة اليوم.

وتقام المباراة النهائية لكأس الرابطة على ملعب ويمبلي يوم الأحد 16 مارس.

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ق 51: جوووووول محمد صلاح يسجل الهدف الثاني من ضربة جزاء

ق49: ركلة جزاء لليفربول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 1-0

ق 46.. ماتياس تيل صفقة توتنام الجديدة القادم من بايرن ميونيخ يشارك بدلا من ريتشارليسون المصاب.

ق 45.. خطيييرة تسديدة قوية من صلاح تصدى لها حارس توتنام أنتونين كنسكي ببراعة.

ق 34.. جوووول جاكبو يسجل الهدف الأول لليفربول بعد تمريرة عرضية رائعة من محمد صلاح.

ق 30.. هدف ملغي لليفربول بعد تمريرة من صلاح إلى سوبوسلاي الذي أسكنها الشباك ولكنه كان في موضع تسلل.

بداية المباراة

ليفربول توتنام كأس الرابطة
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