انتهت في الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) بتروجت

الخميس، 06 فبراير 2025 - 18:40

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بتروجت في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

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ق 95 جووول أحمد فاروق يسجل الأول برأسية بعد عرضية وصلته داخل المنطقة

ق 88 حمزة عبد الكريم بدلا من إمام عاشور

ق 87 كوكا يسدد والكرة تصطدم بالدفاع وتسكن الشباك ولكن تسلل يلغي الهدف

ق 80 أحمد رضا وأحمد نبيل كوكا بدلا من محمد مجدي أفشة ونيتس جراديشار

ق 79 جووول الثالث من جراديشار ولكن الراية ترفع.. تسلل

ق 79 الثالث يضيع من إمام عاشور.. الحارس يتصدى

ق 67 جووول جراديشار يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة من محمد عبد الله

ق 62 مصطفى الجمل بدلا من بدر موسى

ق 61 محمد عبد الله وكريم وليد بدلا من حسين الشحات وعمرو السولية

ق 55 رأسية من جبريل شيكودي والشناوي يمسك بالكرة

ق 46 إسماعيل بامبا بدلا من زياد فرج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: إمام عاشور ينفرد ويراوغ الحارس والدبيس يتدخل ويسدد الكرة بعيدة عن المرمى بغرابة

ق 32: أفشة ينفرد ويسدد كرة أرضية تمر بجوار القائم

ق15: جوووووول أول من إمام عاشور بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

بداية المباراة

بتروجت الأهلي الدوري المصري
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