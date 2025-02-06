استراحة الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) بتروجت.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بتروجت في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق 40: إمام عاشور ينفرد ويراوغ الحارس والدبيس يتدخل ويسدد الكرة بعيدة عن المرمى بغرابة

ق 32: أفشة ينفرد ويسدد كرة أرضية تمر بجوار القائم

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ق15: جوووووول أول من إمام عاشور بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

بداية المباراة