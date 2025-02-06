استراحة الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) بتروجت.. نهاية الشوط الأول
الخميس، 06 فبراير 2025 - 18:40
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بتروجت في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.
----
نهاية الشوط الأول
ق 40: إمام عاشور ينفرد ويراوغ الحارس والدبيس يتدخل ويسدد الكرة بعيدة عن المرمى بغرابة
ق 32: أفشة ينفرد ويسدد كرة أرضية تمر بجوار القائم
video:1
ق15: جوووووول أول من إمام عاشور بتسديدة من خارج منطقة الجزاء
بداية المباراة
نرشح لكم
إمام عاشور يسجل في شباك بتروجت ويرتقي لصدارة هدافي الدوري قائمة بيراميدز - رمضان صبحي وماييلي في الهجوم ضد سموحة.. و3 غيابات بابافاسليو: ما قدمناه أمام مودرن نتيجة مجهود شوقي غريب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة صديق أوجولا.. ومدة غيابه الظهور الأول لبابافاسيليو.. غزل المحلة يعود للانتصارات على حساب مودرن سبورت فاركو يحقق ثاني انتصاراته تواليا ويسقط سيراميكا كليوباترا تشكيل بتروجت - المتولي وشيكودي أساسيان أمام الأهلي تشكيل الأهلي - عودة الشناوي ومشاركة جراديشار الثانية أمام بتروجت