استراحة الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) بتروجت.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 06 فبراير 2025 - 18:40

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بتروجت في الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق 40: إمام عاشور ينفرد ويراوغ الحارس والدبيس يتدخل ويسدد الكرة بعيدة عن المرمى بغرابة

ق 32: أفشة ينفرد ويسدد كرة أرضية تمر بجوار القائم

ق15: جوووووول أول من إمام عاشور بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

بداية المباراة

بتروجت الأهلي الدوري المصري
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