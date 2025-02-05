48 حتى الآن.. جميع الصفقات الشتوية لـ الدوري المصري 2024-25

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 14:19

كتب : إسلام أحمد

سوق الانتقالات الشتوية

أبرمت أندية الدوري المصري 2024-25 في سوق الانتقالات الشتوية 48 صفقة حتى الآن، قبل أيام قليلة على انتهاء فترة القيد الثانية لهذا الموسم.

وحتى الآن لم تُبرم 5 فرق أي صفقات في سوق الانتقالات الشتوية هي بيراميدز وزد وفاركو وطلائع الجيش، بالإضافة للإسماعيلي الذي يعاني من إيقاف القيد.

FilGoal.com يستعرض معكم الصفقات الشتوية للموسم الجاري، وسيتم تحديثها بشكل دائم حتى نهاية القيد يوم 8 فبراير الجاري.

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الأهلي

السلوفيني نيتس جراديشار من فيهرفار المجري

أحمد رضا من بتروجت

مصطفى العش من زد

المغربي أشرف بنشرقي من الريان القطري

الزمالك

محمود جهاد من فاركو

أحمد حسام من الجونة

المغربي صلاح الدين مصدق من نهضة الزمامرة المغربي

التونسي أحمد الجفالي من الاتحاد المنستيري التونسي

بيراميدز

لا صفقات شتوية حتى الآن

سيراميكا كليوباترا

محمد رضا "بوبو" من بيراميدز

مازن ياسر من الجونة

المصري

النيجيري جون إيبوكا من سيراميكا كليوباترا

مصطفى أبو الخير قادما من الأهلي

أحمد علي قادما من النجوم

البنك الأهلي

حسن أحمد من بترول أسبوط

مودرن سبورت

التونسي معتز زدام من الترجي التونسي

علي فوزي من إنبي

أحمد يوسف من إنبي

حسام حسن من سموحة

محمد هلال من البنك الأهلي

وليد علي فرج من فاركو

زد

الرواندي رافائيل يورك من جيفلي السويدي

الاتحاد السكندري

محمود علاء في صفقة انتقال حر

شكري نجيب من فاركو

يوسف أسامة نبيه من بيراميدز

إسلام مروزق من بلدية المحلة

سمير فكري من المصري

الإيفواري كرامو كوامي من الأولمبي الليبي

نور الدين بحار من اتحاد جدة السعودي

علاء يحيى من سيراميكا كليوباترا

طلائع الجيش

لا صفقات شتوية حتى الآن

سموحة

عمرو السيسي من مودرن سبورت

أحمد حكم من غزل المحلة

علي عمرو من تيم إف سي

إنبي

حسام غانم "إيفونا" من الجونة

أحمد زكي من مسار

زياد كمال من الزمالك

غزل المحلة

عبد الرحمن خالد "جبنة" من الاتحاد

موسى فراوي من البنك الأهلي

عماد ميهوب من بيراميدز

أحمد فوزي من بيراميدز

أحمد ياسين من البنك الأهلي

الفلسطيني محمود وادي من غزل المحلة

فاركو

لا صفقات شتوية حتى الآن

الإسماعيلي

لا صفقات شتوية حتى الآن

الجونة

محمد النحاس من إنبي

محمود عباس من المنيا

مروان محسن في صفقة انتقال حر

حرس الحدود

رأفت خليل من زد

محمد إسماعيل من سيراميكا كليوباترا

طارق طه من مودرن سبورت

كريم يحيى من الاتحاد السكندري

بتروجت

أدهم حامد من البنك الأهلي

الدوري المصري الصفقات الشتوية لـ الدوري المصري
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