38 حتى الآن.. جميع الصفقات الشتوية لـ الدوري المصري 2024-25

الأربعاء، 05 فبراير 2025 - 14:19

كتب : إسلام أحمد

سوق الانتقالات الشتوية

أبرمت أندية الدوري المصري 2024-25 في سوق الانتقالات الشتوية 38 صفقة حتى الآن، قبل أيام قليلة على انتهاء فترة القيد الثانية لهذا الموسم.

وحتى الآن لم تُبرم 5 فرق أي صفقات في سوق الانتقالات الشتوية هي بيراميدز وزد وفاركو وطلائع الجيش، بالإضافة للإسماعيلي الذي يعاني من إيقاف القيد.

FilGoal.com يستعرض معكم الصفقات الشتوية للموسم الجاري، وسيتم تحديثها بشكل دائم حتى نهاية القيد يوم 8 فبراير الجاري.

أخبار متعلقة:
قبل مواجهة ليفربول.. غيابات توتنام قد تصل إلى 11 لاعبا في عيد ميلاده الـ 40.. كم هدفا سجل رونالدو في كل عقد من عمره أكثر الأندية انفاقا في الانتقالات الشتوية.. سيتي في الصدارة ومفاجأة إيطالية بيلد تكشف قيمة الشرط الجزائي في عقد كين مع بايرن.. وبند يعيده للدوري الإنجليزي

الأهلي

السلوفيني نيتس جراديشار من فيهرفار المجري

أحمد رضا من بتروجت

مصطفى العش من زد

المغربي أشرف بنشرقي من الريان القطري

الزمالك

محمود جهاد من فاركو

أحمد حسام من الجونة

بيراميدز

لا صفقات شتوية حتى الآن

سيراميكا كليوباترا

الجزائري أحمد قندوسي من الأهلي

المصري

النيجيري جون إيبوكا من سيراميكا كليوباترا

البنك الأهلي

حسن أحمد من بترول أسبوط

مودرن سبورت

التونسي معتز زدام من الترجي التونسي

علي فوزي من إنبي

أحمد يوسف من إنبي

حسام حسن من سموحة

محمد هلال من البنك الأهلي

وليد علي فرج من فاركو

زد

لا صفقات شتوية حتى الآن

الاتحاد السكندري

محمود علاء في صفقة انتقال حر

شكري نجيب من فاركو

يوسف أسامة نبيه من بيراميدز

إسلام مروزق من بلدية المحلة

سمير فكري من المصري

طلائع الجيش

لا صفقات شتوية حتى الآن

سموحة

عمرو السيسي من مودرن سبورت

أحمد حكم من غزل المحلة

إنبي

حسام غانم "إيفونا" من الجونة

أحمد زكي من مسار

زياد كمال من الزمالك

غزل المحلة

عبد الرحمن خالد "جبنة" من الاتحاد

موسى فراوي من البنك الأهلي

عماد ميهوب من بيراميدز

أحمد فوزي من بيراميدز

أحمد ياسين من البنك الأهلي

الفلسطيني محمود وادي من غزل المحلة

فاركو

لا صفقات شتوية حتى الآن

الإسماعيلي

لا صفقات شتوية حتى الآن

الجونة

محمد النحاس من إنبي

محمود عباس من المنيا

مروان محسن في صفقة انتقال حر

حرس الحدود

رأفت خليل من زد

محمد إسماعيل من سيراميكا كليوباترا

طارق طه من مودرن سبورت

بتروجت

أدهم حامد من البنك الأهلي

الدوري المصري الصفقات الشتوية لـ الدوري المصري
نرشح لكم
الزمالك يعلن رحيل محمد علاء محلل أداء الفريق.. وفي الجول يكشف وجهته الأقرب مصدر مقرب من محمد شريف لـ في الجول: مفاوضات متقدمة مع الزمالك بمقابل مادي ضخم قائمة بتروجت - تواجد رشاد المتولي وشيكودي أمام الأهلي في الدوري في الجول يكشف سبب 8 غيابات عن قائمة الأهلي أمام بتروجت قائمة الأهلي - عودة عبد الفتاح وغياب عمر كمال أمام بتروجت.. ولا جديد بشأن المصابين الأهلي يعلن غياب عمر كمال عن مواجهة بتروجت بسبب الإصابة خبر في الجول - الزمالك في مفاوضات متقدمة مع مدافع نهضة الزمامرة المغربي مصدر من الأهلي لـ في الجول: إمام تعرض لكدمة واستأنف المران.. وحقيقة تجدد إصابة معلول
أخر الأخبار
مباشر كأس إسبانيا - ريال مدريد (0)-(0) ليجانيس.. هجوم مبكر 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك يعلن رحيل محمد علاء محلل أداء الفريق.. وفي الجول يكشف وجهته الأقرب 32 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس الرابطة - نيوكاسل (0)-(0) أرسنال.. جووووول الأول 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي أمام بريوتشين في كأس فرنسا 40 دقيقة | المحترفون
مصدر مقرب من محمد شريف لـ في الجول: مفاوضات متقدمة مع الزمالك بمقابل مادي ضخم 47 دقيقة | سعودي في الجول
الصربي راموفيتش مدربا جديدا لشباب بلوزداد الجزائري 50 دقيقة | الوطن العربي
التشكيل - أرسنال بالقوة الضاربة.. وإيزاك يقود نيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة بتروجت - تواجد رشاد المتولي وشيكودي أمام الأهلي في الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 3 خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت 4 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي