38 حتى الآن.. جميع الصفقات الشتوية لـ الدوري المصري 2024-25

أبرمت أندية الدوري المصري 2024-25 في سوق الانتقالات الشتوية 38 صفقة حتى الآن، قبل أيام قليلة على انتهاء فترة القيد الثانية لهذا الموسم.

وحتى الآن لم تُبرم 5 فرق أي صفقات في سوق الانتقالات الشتوية هي بيراميدز وزد وفاركو وطلائع الجيش، بالإضافة للإسماعيلي الذي يعاني من إيقاف القيد.

FilGoal.com يستعرض معكم الصفقات الشتوية للموسم الجاري، وسيتم تحديثها بشكل دائم حتى نهاية القيد يوم 8 فبراير الجاري.

الأهلي

السلوفيني نيتس جراديشار من فيهرفار المجري

أحمد رضا من بتروجت

مصطفى العش من زد

المغربي أشرف بنشرقي من الريان القطري

الزمالك

محمود جهاد من فاركو

أحمد حسام من الجونة

بيراميدز

لا صفقات شتوية حتى الآن

سيراميكا كليوباترا

الجزائري أحمد قندوسي من الأهلي

المصري

النيجيري جون إيبوكا من سيراميكا كليوباترا

البنك الأهلي

حسن أحمد من بترول أسبوط

مودرن سبورت

التونسي معتز زدام من الترجي التونسي

علي فوزي من إنبي

أحمد يوسف من إنبي

حسام حسن من سموحة

محمد هلال من البنك الأهلي

وليد علي فرج من فاركو

زد

لا صفقات شتوية حتى الآن

الاتحاد السكندري

محمود علاء في صفقة انتقال حر

شكري نجيب من فاركو

يوسف أسامة نبيه من بيراميدز

إسلام مروزق من بلدية المحلة

سمير فكري من المصري

طلائع الجيش

لا صفقات شتوية حتى الآن

سموحة

عمرو السيسي من مودرن سبورت

أحمد حكم من غزل المحلة

إنبي

حسام غانم "إيفونا" من الجونة

أحمد زكي من مسار

زياد كمال من الزمالك

غزل المحلة

عبد الرحمن خالد "جبنة" من الاتحاد

موسى فراوي من البنك الأهلي

عماد ميهوب من بيراميدز

أحمد فوزي من بيراميدز

أحمد ياسين من البنك الأهلي

الفلسطيني محمود وادي من غزل المحلة

فاركو

لا صفقات شتوية حتى الآن

الإسماعيلي

لا صفقات شتوية حتى الآن

الجونة

محمد النحاس من إنبي

محمود عباس من المنيا

مروان محسن في صفقة انتقال حر

حرس الحدود

رأفت خليل من زد

محمد إسماعيل من سيراميكا كليوباترا

طارق طه من مودرن سبورت

بتروجت

أدهم حامد من البنك الأهلي