جارديم يتولى تدريب كروزيرو بعد ساعات من رحيله عن العين

بعد ساعات قليلة من إقالته من تدريب العين الإماراتي.. تولى ليوناردو جارديم منصب المدير الفني لفريق لكروزيرو البرازيلي.

وأفاد النادي البرازيلي أن جارديم وقع على عقد يربطه بكروزيرو حتى نهاية 2026.

ويأتي الإعلان عن تولي جارديم لتدريب كروزيرو بعدما انفصل عن العين الإماراتي.

فقد أعلن نادي العين الإماراتي يوم الثلاثاء التعاقد مع المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم.

التعاقد مع المدرب الصربي سيمتد لمدة موسم ونصف.

وأفاد النادي في بيان: "توصل نادي العين إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم وطاقمه الفني يقضى بإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين".

وأضاف "توجه النادي بالشكر والتقدير للمدرب وطاقمه الفني على جهودهم خلال الفترة الماضية، متمنين لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة".

وذلك قبل الإعلان عن اسم المدرب الجديد وموعد وصوله إلى الإمارات مساء الثلاثاء.

ومن المقرر أن يبدأ إيفيتش مهمته رسميًا بقيادة التدريبات يوم الأربعاء.

وجاء القرار بعد فقد العين حظوظه في عبور مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وهي البطولة التي يحمل لقبها.

وخسر العين بملعبه من الريان القطري بنتيجة 2-1 بالجولة السابعة وقبل الأخيرة من مجموعات دوري أبطال آسيا بمسماها الجديد "كأس النخبة".

وكان العين قد تقدم قبل نهاية الشوط الأول بهدف كاكو في الدقيقة 42 من صناعة سفيان رحيمي.

ومع بداية الشوط الثاني نجح محمود حسن "تريزيجيه" في معادلة النتيجة بالدقيقة 51.

وخطف روجر جيديش نقاط المباراة لصالح الريان بهدف جديد في الدقيقة 75.

ورفع الريان رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس بينما يتذيل العين الترتيب برصيد نقطتين ويفقد حظوظه في التأهل.

وكان العين قد توج بلقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال آسيا.