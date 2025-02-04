جارديم يتولى تدريب كروزيرو بعد ساعات من رحيله عن العين

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 16:13

كتب : FilGoal

ليوناردو جارديم

بعد ساعات قليلة من إقالته من تدريب العين الإماراتي.. تولى ليوناردو جارديم منصب المدير الفني لفريق لكروزيرو البرازيلي.

وأفاد النادي البرازيلي أن جارديم وقع على عقد يربطه بكروزيرو حتى نهاية 2026.

ويأتي الإعلان عن تولي جارديم لتدريب كروزيرو بعدما انفصل عن العين الإماراتي.

أخبار متعلقة:
القاضية الثانية تواليا.. هدف مصطفى محمد يتسبب في إقالة مدرب ريمس بعد توديع دوري الأبطال.. العين يقيل جارديم ويعلن اسم مدربه الجديد بي بي سي: ما أنفقه مانشستر سيتي في يناير أكثر من باقي أندية الدوري الإنجليزي الـ19 ذا تايمز: ألكسندر أرنولد لن يغيب طويلا

Image

فقد أعلن نادي العين الإماراتي يوم الثلاثاء التعاقد مع المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم.

التعاقد مع المدرب الصربي سيمتد لمدة موسم ونصف.

وأفاد النادي في بيان: "توصل نادي العين إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم وطاقمه الفني يقضى بإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين".

وأضاف "توجه النادي بالشكر والتقدير للمدرب وطاقمه الفني على جهودهم خلال الفترة الماضية، متمنين لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة".

وذلك قبل الإعلان عن اسم المدرب الجديد وموعد وصوله إلى الإمارات مساء الثلاثاء.

ومن المقرر أن يبدأ إيفيتش مهمته رسميًا بقيادة التدريبات يوم الأربعاء.

Image

وجاء القرار بعد فقد العين حظوظه في عبور مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وهي البطولة التي يحمل لقبها.

وخسر العين بملعبه من الريان القطري بنتيجة 2-1 بالجولة السابعة وقبل الأخيرة من مجموعات دوري أبطال آسيا بمسماها الجديد "كأس النخبة".

وكان العين قد تقدم قبل نهاية الشوط الأول بهدف كاكو في الدقيقة 42 من صناعة سفيان رحيمي.

ومع بداية الشوط الثاني نجح محمود حسن "تريزيجيه" في معادلة النتيجة بالدقيقة 51.

وخطف روجر جيديش نقاط المباراة لصالح الريان بهدف جديد في الدقيقة 75.

ورفع الريان رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس بينما يتذيل العين الترتيب برصيد نقطتين ويفقد حظوظه في التأهل.

وكان العين قد توج بلقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال آسيا.

العين كروزيرو ليوناردو جارديم
نرشح لكم
قائمة بنما - حارس الفيحاء على رأس الاختيارات لكأس العالم الولايات المتحدة تستضيف معسكرات 39 منتخبا في كأس العالم.. مقابل 7 بالمكسيك و2 بكندا منتخب كندا يمدد عقد مدربه حتى 2030 إنتر ميامي يكشف تفاصيل إصابة ميسي قائمة كولومبيا - خاميس رودريجيز ولويس دياز على رأس الاختيارات النهائية لـ كأس العالم "الأمور مطمئنة".. شبكة TyC تكشف تفاصيل إصابة ميسي قبل أيام من كأس العالم مباراة الـ 10 أهداف وإصابة ميسي.. سواريز يسجل هاتريك في فوز إنتر ميامي على فيلادلفيا لا ثأر يا ريفر بليت.. بيليجرانو بطل الدوري الأرجنتيني لأول مرة بسيناريو صاعق
أخر الأخبار
وجوه جديدة.. بالديني يعلن قائمة إيطاليا لمواجهتي لوكسمبورج واليونان 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
وياه الصغير على رأسها.. بوكيتينو يعلن قائمة أمريكا في كأس العالم 38 دقيقة | في المونديال
وصول بعثة منتخب روسيا لمواجهة مصر وديا ساعة | منتخب مصر
قائمة بنما - حارس الفيحاء على رأس الاختيارات لكأس العالم ساعة | في المونديال
سيتوج به الفائز من مباراة مصر وروسيا.. الكشف عن كأس العاصمة الجديدة ساعة | منتخب مصر
ألفاريز يتحدث عن المنافسة مع لاوتارو مارتينيز.. وكأس العالم الأخيرة لـ ميسي 2 ساعة | في المونديال
جيسوس: أديت مهمتي على أكمل وجه في السعودية.. وسأعمل مع هؤلاء فقط 3 ساعة | سعودي في الجول
غياب حمدي فتحي عن مباراة روسيا 3 ساعة | منتخب مصر
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 ممدوح عباس: فك إيقاف قيد الزمالك قريبا.. وهذه هديتي لمعتمد جمال 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/499368/جارديم-يتولى-تدريب-كروزيرو-بعد-ساعات