مباشر كأس مصر - المصري (0)-(0) وادي دجلة.. دخول إيبوكا مع بداية الشوط الثاني
الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 14:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المصري ضد وادي دجلة في دور الـ 32 من كأس مصر.
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بداية الشوط الثاني ودخول جون إيبوكا كبديل بصفوف المصري بدلا من بابي بادجي.
نهاية الشوط الأول
ق45. تغيير ثاني للمصري بدخول صلاح محسن بدلا من حسين فيصل.
ق31. القرموطي يهدر فرصة الأول للمصري بتسديدة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء.
ق21. تبديل أول للمصري بدخول حسن علي بدلا من سامادو للإصابة.
بداية المباراة
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