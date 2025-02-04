مباشر كأس مصر - المصري (0)-(0) وادي دجلة.. دخول إيبوكا مع بداية الشوط الثاني

مران الزمالك – عودة عمر جابر ومشاركته في جزء من التدريبات.. وتأهيل السعيد

مدرب المنصورة لـ في الجول: قررت الرحيل عن الفريق.. وقرار من رئيس النادي قبل مواجهة بيراميدز