تطورات صفقة مانشستر سيتي.. وفائدة ضخمة لـ برشلونة

يقترب مانشستر سيتي من إعلان تعاقده رسميا مع نيكو جونزاليس لاعب وسط بورتو البرتغالي.

وبحسب موقع ذا أثلتيك الأمريكي فإن نيكو جونزاليس يخضع للفحوصات الطبية في البرتغال تمهيدا لحسم انتقاله إلى مانشستر سيتي.

سيتي حاول ضم اللاعب خلال الأيام الماضية لكن الصفقة لم تتم، وكان مترددا في دفع الشرط الجزائي، ولكن الخسارة الكبيرة أمام أرسنال 5-1 سرعت الأمور بحسب صحيفة "أس" الإسبانية.

وذكرت جريدة La Voz de Galicia أن سيتي توصل لاتفاق مع النادي البرتغالي من أجل ضم اللاعب.

وأضاف التقرير أن سيتي وافق على دفع 60 مليون يورو لبورتو مقابل ضم البالغ من العمر 23 عاما.

وسيحصل برشلونة على 40% من قيمة الصفقة بحسب صحيفة آس، وفقا لشرط نسبة إعادة البيع حين باعه لبورتو في صيف 2023.

وبذلك سينال برشلونة 24 مليون يورو.

كما أفادت جريدة ريكورد أن نيكو جونزاليس غادر معسكر بورتو قبل ساعات من مواجهة ريو أفي استعدادا للانضمام إلى مانشستر سيتي.

ورجحت التقارير أن نيكو جونزاليس سيوقع على عقد يربطه بالفريق السماوي لمدة 5 سنوات ونصف.

وكانت جريدة ديلي ميل قد أوضحت أن إدارة سيتي جددت المفاوضات مع بورتو صباح يوم الاثنين، اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف التقرير أن سيتي سيحاول تخفيض المبلغ الذي يطلبه بورتو أو دفع المال في النهاية.

ويسعى الفريق السماوي لتعويض غياب الإسباني رودري الذي أثر كثيرا على نتائج مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي الذي يمر بموسم صعب، قد أبرم 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

فقد ضم كل من المهاجم عمر مرموش والمدافعان عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس، من آينتراخت فرانكفورت ولانس وبالميراس على الترتيب.