أولى ألقاب الموسم.. فلامنجو يتوج بلقب السوبر البرازيلي أمام بوتافوجو

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 01:01

كتب : إسلام أحمد

فلامنجو بطل السوبر المحلي

حقق فلامنجو لقب كأس السوبر البرازيلي بالفوز على بوتافوجو بنتيجة 3-1.

وفاز فلامنجو تحت قيادة مدربه فيليبي لويس باللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 2021.

ويعد فلامنجو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 مرات ويليه بالميراس وجريميو وكورينثيانز وأتليتكو مينيرو برصيد لقب وحيد لكل فريق.

أخبار متعلقة:
سيجاور أليكس ساندرو.. دانيلو ينضم إلى فلامنجو البرازيلي ريكورد: جيسوس رفض ترك الهلال من أجل فلامنجو بقيادة فيليبي لويز.. فلامنجو يتوج بلقب كأس البرازيل على حساب أتليتكو مينيرو خطوة غير متوقعة.. رومانو: فلامنجو يتحرك لضم مارسيال

وشارك بوتافوجو كونه بطلا للدوري البرازيلي، فيما شارك فلامنجو بصفته بطل كأس البرازيل.

وسجل برونو هنريكي هدفا فلامنجو في الشوط الأول في الدقيقتين 13 و20.

وأضاف لويس أراوجو الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وقلص باتريك دي باولا الفارق بهدف في الدقيقة 87 بعد دقيقة واحدة من مشاركته كبديل.

ويعد ذلك ثاني ألقاب فيليبي لويس كمدرب مع فلامنجو بعد كأس البرازيل العالم الماضي.

وقاد المدرب الشاب فريقه في 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 1.

وبات الثنائي برونو هنريكي وجيورجان دي أراساكيتا الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي برصيد 14 لقبا متفوقين على زيكو وجونيور أساطير النادي.

فلامنجو بوتافوجو السوبر البرازيلي
نرشح لكم
الولايات المتحدة تستضيف معسكرات 39 منتخبا في كأس العالم.. مقابل 7 بالمكسيك و2 بكندا منتخب كندا يمدد عقد مدربه حتى 2030 إنتر ميامي يكشف تفاصيل إصابة ميسي قائمة كولومبيا - خاميس رودريجيز ولويس دياز على رأس الاختيارات النهائية لـ كأس العالم "الأمور مطمئنة".. شبكة TyC تكشف تفاصيل إصابة ميسي قبل أيام من كأس العالم مباراة الـ 10 أهداف وإصابة ميسي.. سواريز يسجل هاتريك في فوز إنتر ميامي على فيلادلفيا لا ثأر يا ريفر بليت.. بيليجرانو بطل الدوري الأرجنتيني لأول مرة بسيناريو صاعق أولي: صدمة في الأرجنتين قبل كأس العالم.. إصابة إيملينيانو مارتينيز بكسر في اليد
أخر الأخبار
كورييري ديلو سبورت: إبراهيموفيتش يريد قيادة تشافي لـ ميلان 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
فابريجاس يحذر ريال مدريد: نريد بقاء نيكو باز 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: عرض من يوفنتوس لضم أليسون.. وليفربول يتمسك بحارسه 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جازيتا: إقالات ميلان تكلف النادي 22 مليون يورو ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: إنتر يتحرك لضم باليسترا.. ومستقبل دومفريس لا يعطل الصفقة ساعة | الكرة الأوروبية
الولايات المتحدة تستضيف معسكرات 39 منتخبا في كأس العالم.. مقابل 7 بالمكسيك و2 بكندا ساعة | أمريكا
بفارق ألف كيلو على الأقل.. أفضلية لوجستية لمصر أمام منافسيها في كأس العالم ساعة | منتخب مصر
سان جيرمان يستعيد حكيمي وديمبيلي قبل نهائي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/499262/أولى-ألقاب-الموسم-فلامنجو-يتوج-بلقب-السوبر-البرازيلي-أما