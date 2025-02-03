أولى ألقاب الموسم.. فلامنجو يتوج بلقب السوبر البرازيلي أمام بوتافوجو

حقق فلامنجو لقب كأس السوبر البرازيلي بالفوز على بوتافوجو بنتيجة 3-1.

وفاز فلامنجو تحت قيادة مدربه فيليبي لويس باللقب للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 2021.

ويعد فلامنجو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 مرات ويليه بالميراس وجريميو وكورينثيانز وأتليتكو مينيرو برصيد لقب وحيد لكل فريق.

وشارك بوتافوجو كونه بطلا للدوري البرازيلي، فيما شارك فلامنجو بصفته بطل كأس البرازيل.

وسجل برونو هنريكي هدفا فلامنجو في الشوط الأول في الدقيقتين 13 و20.

وأضاف لويس أراوجو الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وقلص باتريك دي باولا الفارق بهدف في الدقيقة 87 بعد دقيقة واحدة من مشاركته كبديل.

ويعد ذلك ثاني ألقاب فيليبي لويس كمدرب مع فلامنجو بعد كأس البرازيل العالم الماضي.

وقاد المدرب الشاب فريقه في 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 1.

وبات الثنائي برونو هنريكي وجيورجان دي أراساكيتا الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي برصيد 14 لقبا متفوقين على زيكو وجونيور أساطير النادي.