مباشر الدوري المصري – مودرن (0)-(3) الأهلي.. الشوط الثاني
الأحد، 02 فبراير 2025 - 18:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن سبورت ضد الأهلي، في الجولة 11 من الدوري المصري.
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية
ق 43: مصطفى شوبير يتألق أمام محمد هلال
ق 39: جووووول إمام والثالث
ق 30: جووووووووووول إمام عاشور والثاني
ق 29: تسديدة من كريم الدبيس في العارضة بعد ركلة حرة
ق 26: تسديدة من إمام عاشور يبعدها جنش ويرد الشحات بتسديدة قوية تمر أعلى العارضة
ق 18: فرصة الثاني تضيع من العش بعد ركنية
ق 13: جووووول جراديشار والأول
انطلاق المباراة
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