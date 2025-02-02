مباشر الدوري المصري – مودرن (0)-(3) الأهلي.. الشوط الثاني

الأحد، 02 فبراير 2025 - 18:27

كتب : FilGoal

نيتس جراديشار - الأهلي - مودرن سبورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن سبورت ضد الأهلي، في الجولة 11 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية

ق 43: مصطفى شوبير يتألق أمام محمد هلال

ق 39: جووووول إمام والثالث

ق 30: جووووووووووول إمام عاشور والثاني

ق 29: تسديدة من كريم الدبيس في العارضة بعد ركلة حرة

ق 26: تسديدة من إمام عاشور يبعدها جنش ويرد الشحات بتسديدة قوية تمر أعلى العارضة

ق 18: فرصة الثاني تضيع من العش بعد ركنية

ق 13: جووووول جراديشار والأول

انطلاق المباراة

مودرن سبورت الأهلي الدوري المصري
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