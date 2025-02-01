انتهت الدوري - زد (1)-(1) المصري.. تعادل
السبت، 01 فبراير 2025 - 16:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد المصري في الجولة 11 من الدوري المصري.
ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.
فيما يتواجد زد في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.
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انتهت
ق 66: إصابة قوية لمحمد هشام في الرأس
جوووووووووول بنيران صديقة ⚽⚽ محمد دبش يسجّل هدفًا ذاتيًا في مرمى فريقه ليدرك التعادل لفريق زد 🔥💥 pic.twitter.com/ZzmBvqL3iV— ON Sport (@ONTimeSports) February 1, 2025
ق 56: جووول التعاااادل.. زيكو يسجل برأسية ارتطمت بدبش وسكنت الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: جووول كريم بامبو يتقدم بالهدف الأول للمصري مستفيدا من خطأ دفاعي
ق 24: علي لطفي يتألق أمام صلاح محسن ويتصدى لفرصة الأول
بداية اللقاء
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