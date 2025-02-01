مباشر الدوري - زد (0)-(0) المصري.. علي لطفي يتألق
السبت، 01 فبراير 2025 - 16:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد المصري في الجولة 11 من الدوري المصري.
ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.
فيما يتواجد زد في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.
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ق 24: علي لطفي يتألق أمام صلاح محسن ويتصدى لفرصة الأول
بداية اللقاء
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