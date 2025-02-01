مباشر الدوري - زد (0)-(0) المصري.. علي لطفي يتألق

السبت، 01 فبراير 2025 - 16:00

كتب : FilGoal

المصري - زد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة زد ضد المصري في الجولة 11 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.

فيما يتواجد زد في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

أخبار متعلقة:
التشكيل - أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي.. ومونوفو أساسي لأول مرة مع إنبي التشكيل - صلاح محسن يقود هجوم المصري.. وزيكو على مقاعد بدلاء زد الراية القطرية: باتريس بوميل مدربا جديدا لـ أم صلال القسم الثاني - اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة النجوم وألو إيجيبت بسبب خطأ تحكيمي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

--

ق 24: علي لطفي يتألق أمام صلاح محسن ويتصدى لفرصة الأول

بداية اللقاء

زد المصري الدوري المصري
نرشح لكم
ناصر منسي يغيب عن الزمالك أمام الإسماعيلي مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) البنك الأهلي.. هدف محقق يضيع التشكيل - أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي.. ومونوفو أساسي لأول مرة مع إنبي التشكيل - صلاح محسن يقود هجوم المصري.. وزيكو على مقاعد بدلاء زد جدو: ماييلي فتح لنا الطريق للفوز على الزمالك بثلاثية إبراهيم عادل: جميعنا على قلب رجل واحد للفوز بالدوري.. وأحترم قرار بيراميدز مواعيد مباريات السبت 1 فبراير - ليفربول وريال مدريد و4 مباريات في الدوري طارق السيد: تعاقد الأهلي مع بنشرقي هزة للزمالك.. ولا أحد كان يعلم بتفاوضنا مع المعز
أخر الأخبار
مؤتمر إنزاجي: ميلان يمتلك الكثير من الجودة الفردية.. وهذا موقف هاكان في الدربي 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
ناصر منسي يغيب عن الزمالك أمام الإسماعيلي 18 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - زد (0)-(0) المصري.. علي لطفي يتألق 36 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) البنك الأهلي.. هدف محقق يضيع 36 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ليفربول - الريدز كامل العدد.. صلاح أساسي ضد بورنموث 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي.. ومونوفو أساسي لأول مرة مع إنبي 59 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - صلاح محسن يقود هجوم المصري.. وزيكو على مقاعد بدلاء زد ساعة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: أستون فيلا يقترب من ضم راشفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 4 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف