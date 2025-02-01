مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) البنك الأهلي.. هدف محقق يضيع

السبت، 01 فبراير 2025 - 15:59

كتب : FilGoal

إنبي - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد البنك الأهلي بمسابقة الدوري.

ويلعب إنبي ضد البنك الأهلي بعد قليل ضمن الجولة 11 من مسابقة الدوري.

لمتابعة مباراة إنبي ضد البنك الأهلي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق23 ضربة رأسية خطيرة من أحمد قفة مهاجم تمر بجوار مرمى البنك الأهلي

ق11 مطالبات من لاعبى البنك الأهلي بركلة جزاء ولكن حكم المباراة يأمر باستمرار اللعب.

ق10 تسديدة من حدود منطقة الجزاء من لاعب البنك الأهلي أسامة فيصل ولكن ترتطم بالدفاع وتذهب إلى ركنية.

انطلاق المباراة

الدوري المصري إنبي البنك الأهلي
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