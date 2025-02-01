مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) البنك الأهلي.. هدف محقق يضيع
السبت، 01 فبراير 2025 - 15:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد البنك الأهلي بمسابقة الدوري.
ويلعب إنبي ضد البنك الأهلي بعد قليل ضمن الجولة 11 من مسابقة الدوري.
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ق23 ضربة رأسية خطيرة من أحمد قفة مهاجم تمر بجوار مرمى البنك الأهلي
ق11 مطالبات من لاعبى البنك الأهلي بركلة جزاء ولكن حكم المباراة يأمر باستمرار اللعب.
ق10 تسديدة من حدود منطقة الجزاء من لاعب البنك الأهلي أسامة فيصل ولكن ترتطم بالدفاع وتذهب إلى ركنية.
انطلاق المباراة
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