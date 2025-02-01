انتهت الدوري المصري - إنبي (0)-(1) البنك الأهلي.. فوز الضيوف

السبت، 01 فبراير 2025 - 15:59

كتب : FilGoal

إنبي - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد البنك الأهلي بمسابقة الدوري.

ويلعب إنبي ضد البنك الأهلي بعد قليل ضمن الجولة 11 من مسابقة الدوري.

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انتهت

ق 90+1: القائم يمنع هدف التعادل بتسديدة حتحوت من داخل منطقة الجزاء

ق 83: أحمد صبحي يمنع هدفا محققا لإنبي ومطالبات بركلة جزاء

ق 68: طرد هشام صلاح لحصوله على إنذار ثاني

ق 57: جوووول البنك الأهلي يتقدم برأسية أسامة فيصل

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق40 تسديدة صاروخية من إسحاقو يعقوبو لاعب البنك الأهلي يتصدى لها حارس إنبي ببراعة.

ق33 خروج عبد العزيز البلعوطي ومشاركة أحمد صبحي في تغيير اضطراري بسبب الإصابة.

ق30 توقف اللعب لعلاج حارس مرمى البنك الأهلي البلعوطي ويبدو انه غير قادر على إكمال المباراة

ق23 ضربة رأسية خطيرة من أحمد قفة مهاجم تمر بجوار مرمى البنك الأهلي

ق11 مطالبات من لاعبى البنك الأهلي بركلة جزاء ولكن حكم المباراة يأمر باستمرار اللعب.

ق10 تسديدة من حدود منطقة الجزاء من لاعب البنك الأهلي أسامة فيصل ولكن ترتطم بالدفاع وتذهب إلى ركنية.

انطلاق المباراة

الدوري المصري إنبي البنك الأهلي
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