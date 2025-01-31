بعد 12 عاما.. نيمار يعود إلى سانتوس

الجمعة، 31 يناير 2025 - 20:03

كتب : FilGoal

نيمار - البرازيل

أعلن نادي سانتوس التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد فسخ عقده مع الهلال السعودي.

ويمتد عقد نيمار مع سانتوس حتى 30 يونيو المقبل.

وكان مارسيلو تيكسيرا رئيس سانتوس عودة نيمار إلى الفريق في وقت سابق.

وعاد نيمار إلى سانتوس مرة أخرى بعد 12 عاما، إذ رحل من ناديه إلى برشلونة في صيف 2013 مقابل 88 مليون يورو.

وقال تيكسيرا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "يبدو الأمر وكأنه كان بالأمس، فالوقت يمر سريعًا، حان الوقت لبناء تاريخنا الجديد".

وأضاف في رسالته لنيمار "عد إلى منزلك، نحن في انتظارك بأذرع مفتوحة".

ولم يُعلن نادي سانتوس حتى الآن عن الصفقة بشكل رسمي.

نيمار الذي انتقل إلى الهلال في صيف 2023 لعب 7 مباريات فقط بقميص الفريق، ولم يسجل سوى هدف وحيد.

وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023.

وبدأ نيمار مسيرته في سانتوس ثم انتقل إلى برشلونة في صيف 2013، وقضى معه 4 سنوات.

بعد ذلك انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017 كأغلى لاعب في تاريخ الكرة، بكسر الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو.

وبحسب صحيفة دياريو دي بيتشي البرازيلية، فإن نيمار في طريقه ليصبح لاعبا في نادي بدايته سانتوس من جديد خلال الأيام المقبلة.

ويعمل نيمار الأب، والد اللاعب ووكيله على حسم الصفقة.

وحدد نيمار وفقا للمصدر ذاته يوم 5 فبراير ليخوض فيه مباراته الأولى مع سانتوس بعد العودة إليه.

وسبب اختيار هذا اليوم أنه يوافق عيد ميلاد نيمار الثالث والثلاثين.

وكان المصدر ذاته قد ذكر أن سانتوس توصل لاتفاق لعودة نيمار لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وتوصل مارسيلو تيكشيرا رئيس النادي لاتفاق مع ممثلي نيمار حول الراتب، وسيتحمل الهلال السعودي جزءا من راتبه.

كذلك رغبة نيمار كانت حاسمة في العودة، حيث استعان النادي بالذكاء الاصطناعي عن طريق فيديو يُظهر فيه الأسطورة بيليه لإقناع ممثلي اللاعب بالعودة من جديد.

في الإطار ذاته أشار موقع جلوبو البرازيلي إلى أهمية كأس العالم 2026 في هذه المعادلة، حيث قد يتمكن سانتوس من الاحتفاظ بنيمار لوقت أطول من الإعارة التي تنقضي في منتصف العام الجاري.

ويسعى نيمار لإعادة بناء حالته البدنية والفنية من جديد للعب كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو ما قد يمدد عقده إلى عام ونصف.

