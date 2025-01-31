مباشر - بيراميدز (2)-(0) الزمالك.. جووول مصطفى شلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الزمالك في الجولة 11 من الدوري المصري.

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ق 65: جووول مصطفى شلبي بعد انفراد بالمرمى.

ق 58: جووول فيستون ماييلي بعد تسديدة أرضية من داخل الـ6 ياردات.

ق 47: تسديدة من الجزيري من داخل منطقة الجزاء بعد كرة طولية من محمد عواد.

ق 45: دخول رمضان صبحي بدلا من أحمد عاطف.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: سقوط عبد الله السعيد مصابا للمرة الثانية ودخول محمد السيد بدلا منه.

ق 31: مصطفى شلبي يهدر انفرادا ثم تابعها الجزيري بتسديدة قوية تصدى لها شريف إكرامي.

ق 28: بطاقة صفراء لحسام عبد المجيد بعد تدخل على إبراهيم عادل.

ق21: خروج عبد الله السعيد لتلقي العلاج.

ق 20: تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لكن محمد عواد أمسكها بسهولة.

ق 11: خطأ على محمد الشيبي بعد تدخل على مصطفى شلبي ويحصل على بطاقة صفراء.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل