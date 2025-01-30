ديميليكس يأمل في انضمام راموس لـ مونتيري المكسيكي

يأمل مارتن ديميليكس المدير الفني لـ مونتيري المكسيكي ضم الإسباني سيرخيو راموس.

وارتبط اسم راموس بالانتقال لصفوف مونتيري المكسيكي في وقت سابق.

وقال ديميليكس في المؤتمر الصحفي: "نأمل أن ينضم سيرخيو راموس لنا، تخيل ما سيمثله ذلك للدوري المكسيكي، سيكون هذا شرف للجميع، للدوري والنادي وآمل أن يتحقق ذلك".

وأضاف "أود ضم لاعبا يمتلك مسيرة وشخصية راموس، النادي يعمل بكل قوة من أجل ضمه".

ويسعى مونتيري لتعزيز دفاعه بعد إصابة كارلوس سالسيدو بقطع في الرباط الصليبي في بداية مرحلة كلاوسورا.

وقال أيضا أنطونيو نوريجا رئيس النادي: "راموس واحد من الخيارات الحقيقة ضمن أسماء أخرى، هناك مفاوضات وبدائل لتعزيز".

راموس البالغ 38 عاما انتهى تعاقده مع إشبيلية بنهاية الموسم الماضي وأصبح لاعبا حرا.

وارتبط اسم راموس من قبل بالانتقال للزمالك أو الدوري الأمريكي أو بوكا جونيورز الأرجنتيني أو الدوري السعودي.

وخاض راموس 816 مباراة في جميع المسابقات خلال مسيرته سجل خلالها 117 هدفا وصنع 42 وحصد خلالها 25 لقبا.

وفاز مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2010 ويورو 2008 و2012 وخاض 180 مباراة دولية.

ويحتل مونتيري المركز الـ 13 برصيد 3 نقاط من 4 مباريات في مرحلة كلاوسورا.

وتعادل الفريق في آخر مباراة بنتيجة 3-3، ويستعد الفريق للمشاركة في كأس أبطال كونكاكاف وكذلك كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد مونتيري في مجموعة تضم إنتر الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني أوروا ريد الياباني.