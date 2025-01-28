انتهت في الدوري المصري - سموحة (2)-(1) زد.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة أمام زد ضمن منافسات الدوري المصري.

ويلعب سموحة أمام زد بعد قليل ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

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نهاية المباراة

ق85 صامويل أمادي يسجل الهدف الثاني لنادي سموحة

ق71 تسديدة قوية من مصطفى سعد لاعب زد يتصدى لها الهاني سليمان

ق54 هدف محقق يضيع من زد بعد عرضية خطيرة من معط مجاسا تمر من أمام شادي حسين

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45+5 زيكو يسجل هدف التعادل لنادي سموحة

ق45 صامويل أمادي يهدر فرصة هدف محقق بعد مراوغة علي لطفي ويضع الكرة في المرمى الخالي لكن حارس زد يتألق

ق44 زيكو يسدد كرة خطيرة يتصدى لها الهاني سليمان

ق40 جووووول صامويل أمادي

ق17 تسديدة صاروخية من صامويل أمادي تعلو مرمى زد بقليل

ق11 تصدي رائع من علي لطفي حارس زد بعد عرضية خطيرة من صامويل أمادي جناح سموحة

ق7 محمد سالم مهاجم سموحة يهدر فرصة هدف محقق

انطلاق المباراة