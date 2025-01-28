انتهت في الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(2) بتروجت

الثلاثاء، 28 يناير 2025 - 15:50

كتب : FilGoal

زهير المترجي - فاركو ضد البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البنك الأهلي ضد بتروجت في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بفوز بتروجت 2-0 على حساب البنك الأهلي

ق 61.. جوووووول جبريل شيكودي يضيف الهدف الثاني لبتروجت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. إسماعيلا بامبا يهدر ركلة الجزاء بتسديدها فوق المرمى.

ق44. ركلة جزاااء وبطاقة حمراء لمحمود الجزار لاعب البنك الأهلي بعد تدخل عنيق ضد رشاد المتولي.

ق32. إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لأن الحكم اعتبر الكرة في حوذة حارس المرمى.

ق30. جوووول التعادل للبنك الأهلي بعد خطأ من حارس مرمى بتروجت استغله أسامة فيصل وسجل الكرة في الشباك.

ق9. جوووول أول لبتروجت عن طريق حامد حمدان برأسية.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري المصري بتروجت البنك الأهلي
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