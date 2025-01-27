انتهت - حرس الحدود (1)-(0) مودرن سبورت
الإثنين، 27 يناير 2025 - 19:09
كتب : FilGoal
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ق 82: جووول فوزي الحناوي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة
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