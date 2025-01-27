انتهت - حرس الحدود (1)-(0) مودرن سبورت

نهاية قصة تاريخية.. 10 محطات في مسيرة معلول الذهبية مع الأهلي

خبر في الجول - مدافع مغربي واعد معروض على الزمالك.. وموقف جروس

"وكأن هذا كان مقصودا للنيل منا".. بيان من بيراميدز ضد التحكيم في مباراة الأهلي