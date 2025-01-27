انتهت الدوري - المصري (2)-(1) إنبي

الإثنين، 27 يناير 2025 - 18:57

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف فخر الدين بن يوسف ضد بلاك بولز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المصري ضد إنبي في في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق55. مشاركة زياد كمال بدلا من محمد سمير.

ق54. جوووول الثاني للمصري عن طريق محمود حمادة بمتابعة لرأسية صلاح محسن التي ارتدت من القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. صلاح محسن يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني.

ق28. جووول التعادل لإنبي عن طريق أحمد أمين "قفة" بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق22. جوووول أول للمصري عن طريق عمرو سعداوي من ركلة جزاء.

ق19. ركلة جزااء للمصري حصل عليها كريم بامبو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري المصري إنبي المصري
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