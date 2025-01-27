"لا نتدخل في أسئلة الصحفيين".. رابطة الأندية تعلن إيقاف مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

الإثنين، 27 يناير 2025 - 18:45

كتب : أحمد الخولي

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية في بيان رسمي عن عقوبة مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز بعد الأزمة التي أثيرت في المؤتمر الصحفي التالي لها.

وجاء نص بيان الرابطة كالتالي:

بناءً على الاحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الاهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل

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قامت الرابطة باستدعاء مراقب المباراة للتحقيق معه فيما نسب إليه من احداث، وحضر المراقب لمقر الرابطة وتم الاستماع إليه لشرح ما حدث.

وعليه قررت الرابطة إيقاف مراقب المباراة حتى نهاية المرحلة الأولى من مسابقة دوري نايل وذلك لمخالفته لتعليمات الرابطة الخاصة بتنظيم المؤتمر الصحفي.

وإذ تؤكد الرابطة أن التعليمات الصادرة لمراقبي المباريات خاصة فقط بإدارة المؤتمر الصحفي ولا تتدخل في نوعية الاسئلة التي يوجّهها الصحفيين للمدربين.

ماذا حدث؟

قررت لجنة المسابقات في رابطة الأندية إحالة مراقب مباراة الأهلي ضد بيراميدز للتحقيق.

وحسم التعادل نتيجة مباراة الفريقين في الجولة 10 من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مراقب المباراة رفض توجيه أسئلة من الصحفيين لمارسيل كولر المدير الفني لأهلي عن التحكيم.

وهو ما تسبب في نشوب أزمة وإلغاء المؤتمر.

وفي ضوء ما حدث قررت اللجنة إحالته للتحقيق ومعاقبته بسبب الخطأ المرتكب في المؤتمر الصحفي.

وأصدرت الرابطة بيانا لاحقا

"بناءً على الاحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الاهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

في البداية تؤكد الرابطة على احترامها للمنظومة الإعلامية والصحفيين وتقدر المجهود الذي يقومون به في تغطية المباريات وعليه قد قامت الرابطة باستدعاء مراقب المباراة للتحقيق معه غدا فيما نسب إليه من أحداث".

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وسجل أهداف بيراميدز: رامي ربيعة (ذاتي) ومصطفى فتحي، فيما سجل رامي ربيعة ونيتس جراديشار للأهلي.

ويعد ذلك التعادل الخامس بين الفريقين في تاريخ المواجهات بجميع المسابقات.

وعاد الأهلي في اللقاء خلال دقيقتين فقط بعدما تأخر بثنائية، فيما حافظ بيراميدز على تصدره للترتيب رغم النقص العددي لمدة 50 دقيقة.

التعادل أبقى بيراميدز متصدرا برصيد 21 نقطة، فيما أتى الأهلي ثانيا برصيد 20 نقطة ودون خسارة.

وسيلتقي بيراميدز مع الزمالك يوم الجمعة المقبل، فيما سيلتقي الأهلي مع مودرن سبورت.

رابطة الأندية الأهلي بيراميدز
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