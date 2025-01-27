مباشر الدوري المصري - الزمالك (1)-(1) الجونة.. جوووول التعادل

يستضيف الزمالك فريق الجونة ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما يتذيل الجونة الترتيب بـ 6 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق37 جوووول أحمد حسام يتعادل

ق30 هدوء في اللقاء ولا خطورة على المرميين

ق12 بطاقة صفراء لأحمد حسام

ق7 جووووول ناصر منسي

انطلاق المباراة