مباشر الدوري المصري - الزمالك (1)-(1) الجونة.. جوووول التعادل
الإثنين، 27 يناير 2025 - 15:55
كتب : FilGoal
يستضيف الزمالك فريق الجونة ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.
ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما يتذيل الجونة الترتيب بـ 6 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق37 جوووول أحمد حسام يتعادل
ق30 هدوء في اللقاء ولا خطورة على المرميين
ق12 بطاقة صفراء لأحمد حسام
ق7 جووووول ناصر منسي
انطلاق المباراة
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