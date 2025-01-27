انتهت الدوري المصري - الزمالك (4)-(1) الجونة

الإثنين، 27 يناير 2025 - 15:55

كتب : FilGoal

احتفال ناصر منسي - الزمالك ضد الجونة

يستضيف الزمالك فريق الجونة ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما يتذيل الجونة الترتيب بـ 6 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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انتهت

ق 90+5: جووول الجزيري بعد عرضية أرضية من نبيل عماد ثم سدد مباشرة في المرمى.

ق 88: دخول دجيفيرسون كوستا بدلا من مصطفى شلبي.

ق 76: إصابة عبد الله السعيد بعد تدخل قوي.

ق 75: تسديدة رائعة من مصطفى شلبي ترتطم في العارضة.

ق 74: جووول عبد الله السعيد من تسديدة بعيدة المدى بعد خطأ فادح من حارس المرمى في تمرير الكرة.

ق 63: جووول سيف الجزيري بعد دخوله بثواني عقب متابعة من تصدي حارس المرمى لتسديدة مصطفى شلبي من داخل منطقة الجزاء.

ق 62: دخول الجزيري ومحمد السيد بدلا من ناصر منسي ومحمد شحاتة

ق 54: تسديدة قوية من زيزو داخل منطقة الجزاء ترتطم في الشباك الخارجية.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37 جوووول أحمد حسام يتعادل

ق30 هدوء في اللقاء ولا خطورة على المرميين

ق12 بطاقة صفراء لأحمد حسام

ق7 جووووول ناصر منسي

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك الجونة
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