مباشر الدوري المصري - الزمالك (2)-(1) الجونة.. جووول الجزيري

يستضيف الزمالك فريق الجونة ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما يتذيل الجونة الترتيب بـ 6 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

-------------------------

ق 63: جووول سيف الجزيري بعد دخوله بثواني عقب متابعة من تصدي حارس المرمى لتسديدة مصطفى شلبي من داخل منطقة الجزاء.

ق 62: دخول الجزيري ومحمد السيد بدلا من ناصر منسي ومحمد شحاتة

ق 54: تسديدة قوية من زيزو داخل منطقة الجزاء ترتطم في الشباك الخارجية.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37 جوووول أحمد حسام يتعادل

ق30 هدوء في اللقاء ولا خطورة على المرميين

ق12 بطاقة صفراء لأحمد حسام

ق7 جووووول ناصر منسي

انطلاق المباراة