خبر في الجول - أزمة في مؤتمر كولر تتسبب في إحالة مراقب المباراة للتحقيق

الأحد، 26 يناير 2025 - 22:04

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيراميدز

قررت لجنة المسابقات في رابطة الأندية إحالة مراقب مباراة الأهلي ضد بيراميدز للتحقيق.

وحسم التعادل نتيجة مباراة الفريقين في الجولة 10 من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مراقب المباراة رفض توجيه أسئلة من الصحفيين لمارسيل كولر المدير الفني لأهلي عن التحكيم.

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وهو ما تسبب في نشوب أزمة وإلغاء المؤتمر.

وفي ضوء ما حدث قررت اللجنة إحالته للتحقيق ومعاقبته بسبب الخطأ المرتكب في المؤتمر الصحفي.

وأصدرت الرابطة بيانا لاحقا

"بناءً على الاحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الاهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

في البداية تؤكد الرابطة على احترامها للمنظومة الإعلامية والصحفيين وتقدر المجهود الذي يقومون به في تغطية المباريات وعليه قد قامت الرابطة باستدعاء مراقب المباراة للتحقيق معه غدا فيما نسب إليه من أحداث".

وسجل أهداف بيراميدز: رامي ربيعة (ذاتي) ومصطفى فتحي، فيما سجل رامي ربيعة ونيتس جراديشار للأهلي.

ويعد ذلك التعادل الخامس بين الفريقين في تاريخ المواجهات بجميع المسابقات.

وعاد الأهلي في اللقاء خلال دقيقتين فقط بعدما تأخر بثنائية، فيما حافظ بيراميدز على تصدره للترتيب رغم النقص العددي لمدة 50 دقيقة.

التعادل أبقى بيراميدز متصدرا برصيد 21 نقطة، فيما أتى الأهلي ثانيا برصيد 20 نقطة ودون خسارة.

وسيلتقي بيراميدز مع الزمالك يوم الجمعة المقبل، فيما سيلتقي الأهلي مع مودرن سبورت.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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