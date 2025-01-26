مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(0) مانشستر يونايتد.. بداية المباراة

الأحد، 26 يناير 2025 - 20:47

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فولام ضد مانشستر يونايتد في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة من هنا

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انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر يونايتد فولام الدوري الإنجليزي
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