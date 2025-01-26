مباشر - غزل المحلة (0)-(1) سيراميكا كليوباترا.. جووول لاكاي
الأحد، 26 يناير 2025 - 18:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة من هنا
-------------------------------
ق 86: جووول فاخري لاكاي بعد تمريرة رائعة من أحمد رمضان وضعته في موقف انفراد ويتمكن من تسجيل الهدف.
ق 72: محمد بسام يتصدى لانفراد من محمد حمدي زكي.
بداية الشوط الثاني
استراحة
استحواذ على الكرة من سيراميكا
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
كما كشف في الجول.. الاتحاد السكندري يعلن رحيل بواتينج إلى النصر الليبي مصطفى فتحي يهز شباك الأهلي للمرة الرابعة.. وربيعة وجراديشار يسجلان ثنائية في دقيقتين لأول مرة منذ 2011.. رامي ربيعة يسجل بالخطأ هدف تقدم بيراميدز ضد الأهلي مباشر الدوري المصري - الأهلي (2)-(2) بيراميدز.. ركلة الجزاء في العارضة التعادل الخامس تواليا.. نقطة لـ طلائع الجيش ومثلها لـ فاركو الاتحاد ينتصر على الإسماعيلي ويحقق فوزه الأول بعد غياب 9 مباريات تشكيل بيراميدز – إبراهيم عادل يقود الهجوم.. والشيبي على مقاعد البدلاء ضد الأهلي تشكيل الأهلي - العش أساسي لأول مرة ضد بيراميدز.. وإمام يقود الهجوم وجراديشار على الدكة