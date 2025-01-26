بث مباشر - يد مصر (18)-(17) كاب فيردي.. تقدم الفراعنة
الأحد، 26 يناير 2025 - 18:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي في بطولة العالم.
ويحتاج منتخب لتحقيق الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى ربع النهائي كثاني المجموعة.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 14-13.
ق26. التعادل لأول مرة 11-11.
الفارق يتسع لصالح كاب فيردي والنتيجة الحالية 8-4.
ق6. تقدم كاب فيردي حتى الآن 3-2.
بداية المباراة
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بداية المباراة بعد قليل
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