بث مباشر - يد مصر (18)-(17) كاب فيردي.. تقدم الفراعنة

الأحد، 26 يناير 2025 - 18:36

كتب : FilGoal

أحمد خيري - مصر ضد كاب فيردي كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد كاب فيردي في بطولة العالم.

ويحتاج منتخب لتحقيق الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى ربع النهائي كثاني المجموعة.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

أخبار متعلقة:
كرة يد - استبعاد أحمد عادل بسبب نزلة برد.. ودودو سليم كرة يد - استبعاد أحمد عادل أمام كاب فيردي واستمرار غياب دودو دعوة لمشاركة منتخب الناشئين بدورة دولية في بولندا.. والقرار في يد اتحاد الكرة كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 14-13.

ق26. التعادل لأول مرة 11-11.

الفارق يتسع لصالح كاب فيردي والنتيجة الحالية 8-4.

ق6. تقدم كاب فيردي حتى الآن 3-2.

بداية المباراة

شاهد المباراة مباشرة

بداية المباراة بعد قليل

مصر كاب فيردي بطولة العالم لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد - استبعاد أحمد عادل بسبب نزلة برد.. ودودو سليم كرة يد - استبعاد أحمد عادل أمام كاب فيردي واستمرار غياب دودو مواعيد مباريات الأحد 26 يناير 2025.. الأهلي ضد بيراميدز وختام مجموعات اليد كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم كرة يد - مصر تتفوق على سلوفينيا بشق الأنفس.. وخطوة قبل التأهل لربع النهائي انتهت بطولة العالم لكرة اليد - مصر (26)-(25) سلوفينيا.. الفارق هدف كرة يد – مفاجأة كبرى.. إسبانيا تودع بطولة العالم من الدور الرئيسي كرة يد - اللجوء لهواية الحسابات.. مصر تخسر أمام أيسلندا في افتتاح الدور الرئيسي
أخر الأخبار
رغم إلغاء 3 أهداف.. أهلي جدة يسحق الرياض بخماسية 13 دقيقة | سعودي في الجول
أتى من مقاعد البدلاء.. مصطفى محمد ينقذ نانت أمام ليون 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد – هويلوند يقود الهجوم وخلفه جارناتشو ضد فولام 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
لأول مرة منذ 2011.. رامي ربيعة يسجل بالخطأ هدف تقدم بيراميدز ضد الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
شارك كبديل وسجل.. محمد شريف يقود الخليج للفوز على الأخدود 35 دقيقة | المحترفون
المباراة الأولى بعد رحيل مرموش.. فرانكفورت يفقد تقدمه أمام هوفنهايم في الوقت القاتل ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر - غزل المحلة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الأهلي (2)-(2) بيراميدز.. جووول جراديشار يسجل التعادل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم 2025 4 لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول