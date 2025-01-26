انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) فاركو.. تعادل سلبي

الأحد، 26 يناير 2025 - 15:51

كتب : FilGoal

طلائع الجيش - فاركو

يحل فاركو ضيفا على طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

ويتساوى الفريقان بـ 11 نقطة لكل منهما في المركزين العاشر والحادي عشر لكن يتفوق فاركو بفارق الأهداف.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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انتهت

ق 88: هدف جديد غير محتسب بداعي التسلل لطلائع الجيش

ق 81: شيكا يتألق في التصدي لكرة من داخل الست ياردات

ق 50: تصويبة قوية تمر أعلى العارضة

بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الأول

ق 44: هدف غير محتسب لطلائع الجيش بداعي التسلل

انطلاق المباراة

الدوري المصري فاركو طلائع الجيش
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