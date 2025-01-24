خبر في الجول - تحديد المدة المبدئية لغياب وسام أبو علي

الجمعة، 24 يناير 2025 - 20:01

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - استاد أبيدجان - وسام أبو علي

تحدد الموعد المبدئي لغياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي.

وسيغيب الدولي الفلسطيني عن مواجهة الأهلي المرتقبة ضد بيراميدز في الجولة 10 من الدوري المصري بعد تعرضه للإصابة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن وسام أبو علي يغيب على الأقل أسبوعين بعد إصابة بشد عضلي من الدرجة الثانية.

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وسيتم تحديد موعد الغياب النهائي بعد إجراء أشعة جديدة.

وبذلك سيغيب وسام عن مواجهات بيراميدز ومودرن سبورت وبتروجت في الدوري المصري.

وتعرض وسام أبو علي لشد خفيف قبل مواجهة فاركو والتي غاب عنها بالفعل.

وتعثر الأهلي بالتعادل أمام فاركو بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة خلف بيراميدز متصدر الترتيب بـ 20 نقطة.

وكان بيراميدز قد تغلب على زد بهدف دون مقابل سجله فيستون ماييلي ليقوده إلى الصدارة.

وسجل وسام أبو علي 7 أهداف في 15 مباراة بقميص الأهلي وصنع 2.

وسام أبو علي الأهلي
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