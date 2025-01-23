انتهت في الدوري المصري - الزمالك (0)-(1) مودرن سبورت.. خسارة مفاجأة

الخميس، 23 يناير 2025 - 18:53

كتب : FilGoal

عمر جابر - الزمالك ضد مودرن سبورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام مودرن سبورت ضمن مسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك أمام مودرن سبورت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

لمتابعة مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق87 جووول الأول لمودرن سبورت يسجله جوناثان نجويم بعد انفراد تام

ق85 انفراد من إيبا مهاجم مودرن سبورت لكن محمد عواد يتعامل مع الكرة بنجاح

ق76 جنش ينقذ فرصة هدف محقق بعد تصدي رائع لتسديدة زيزو

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نهاية الشوط الأول

ق15 تسديدة قوية من أحمد عاطف لاعب مودرن سبورت من يمين منطقة الجزاء ابعدها محمد عواد حارس الزمالك من منتصف مرماه.

ق12 عرضية متقنة من زيزو وضربة رأسية من حمة المثلوثي تمر أعلى المرمى ليضيع هدف محقق

ق9 نبيل عماد لاعب الزمالك سقط في كرة مشتركة مع علي فوزي لاعب مودرن سبورت داخل منطقة الجزاء وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

انطلاق المباراة

الزمالك مودرن سبورت الدوري المصري
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