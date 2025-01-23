مواعيد مباريات الخميس 23 يناير 2025.. الزمالك ضد مودرن في الدوري

تستأنف مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري بمواجهتين جديدتين مساء اليوم الخميس 23 يناير 2025.

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الدوري المصري

يلعب المصري أمام بتروجت في تمام الرابعة عصرا على استاد السويس الجديد.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يحل الزمالك ضيفا على مودرن سبورت في تمام السابعة مساء بالمباراة التي ستقام على استاد القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر أون تايم سبورتس 1.

الدوري الأوروبي

يحل توتنام ضيفا على هوفنهايم في الثامنة إلا ربع مساء.

بينما يستضيف مانشستر يونايتد فريق جلاسكو رينجرز في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

أما فرانكفورت فيستضيف فرينكفاروزي المجري في تمام العاشرة مساء في غياب عمر مرموش.

بينما يحل نيس بقيادة محمد عبد المنعم ضيفا على إيلفسبورج في نفس التوقيت، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري القطري

يستضيف الريان بقيادة محمود تريزيجيه فريق الدحيل في السادسة إلا ربع مساء.

بينما يحل فريق قطر بقيادة أحمد عبد القادر ضيفا على السد في الثالثة والنصف عصرا.