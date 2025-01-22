مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (4)-(0) سالزبورج.. جووول فينسيوس

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 21:56

كتب : FilGoal

هدف ريال مدريد الثاني في برشلونة - رودريجو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد سالزبورج بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد أمام سالزبورج ضمن الجولة السابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

لمتابعة مباراة ريال مدريد وسالزبورج دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق55 فينسيوس جونيور يسجل الهدف الرابع لريال مدريد

ق47 مبابي يسجل الهدف الثالث بعد خطأ فادح من حارس مرمى سالزبورج

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق34 رودريجو يسجل الهدف الثاني بعد تبادل الكرة مع بيلينجهام وتسديدة قوية سكنت الشباك

ق27 تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب ريال مدريد فينسيوس جونيور ولكن مرت فوق العارضة.

ق23 جوووول: رودريجو يسجل الهدف الاول لريال مدريد بعد تسديدة صاروخية

ق12 عرضية كتقنة من فالفيردي وتسديدة من مبابي يتصدى لها حار سسالزبورج ببراعة

انطلاق المباراة

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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