انتهت الدوري المصري - زد (0)-(1) بيراميدز.. نهاية المباراة

يحل بيراميدز ضيفا على زد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بينما زد في المركز السابع برصيد 13 نقطة.

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نهاية المباراة

ق80 جوووول قاتل لفيستون ماييلي

ق75 تبديلان لكل فريق

ق65 فرصة الأول لبيراميدز تضيع

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 وليد الكرتي يهدر هدفا محققا بعد تمريرة إبراهيم عادل

ق14 تسديدة قوية من شادي حسين وتصدي الشناوي

انطلاق المباراة