انتهت الدوري المصري - زد (0)-(1) بيراميدز.. نهاية المباراة
الأربعاء، 22 يناير 2025 - 18:54
كتب : FilGoal
يحل بيراميدز ضيفا على زد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بينما زد في المركز السابع برصيد 13 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة
ق80 جوووول قاتل لفيستون ماييلي
ق75 تبديلان لكل فريق
ق65 فرصة الأول لبيراميدز تضيع
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42 وليد الكرتي يهدر هدفا محققا بعد تمريرة إبراهيم عادل
ق14 تسديدة قوية من شادي حسين وتصدي الشناوي
انطلاق المباراة
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