انتهت الدوري المصري - سيراميكا (1)-(1) الاتحاد.. تعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري في الجولة 9 من الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة.

في المقابل يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

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ق 83: رجب نبيل يسجل التعادل لسيراميكا برأسية مستفيدا من خروج الحارس

ق 71: جوووول كريم الديب يسجل الأول بعد سلسلة تمريرات رائعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: خروج مروان داوود ومشاركة المغربي كتغيير اضطراري

ق 19: تصويبة قوية من قندوسي يبعدها صبحي سليمان ببراعة لركنية

بداية اللقاء