استراحة الدوري المصري - فاركو (1)-(1) الأهلي.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو ضد الأهلي في الجولة 9 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الرابعة عصرا على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويحتل الأهلي الصدارة برصيد 18 نقطة من 8 مباريات فيما يأتي فاركو في المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 45+13: كريم الدبيس يهدر الثاني بغرابة

ق 45+11: جوووول إمام يسجل التعادل من ركلة جزاء

ق 45+9: ركلة جزاء للأهلي

ق 45+1: بطاقة صفراء لإمام عاشور

ق 42: خروج المترجي ومشاركة

ق 29: الشناوي يمنع الثاني لفاركو

ق 22: جووول زهير المترجي يطلق تصويبة صاروخية تسكن شباك الشناوي

ق 14: الحكم يتراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 12: ركلة جزاااء للأهلي بعد تعرض حسين الشحات للعرقلة

ق 5: بطاقة صفراء لعمر الساعي بعد تدخل قوي على مدافع فاركو

ق 2: تسديدة قوية من إمام عاشور يتصدى لها الحارس

بداية اللقاء