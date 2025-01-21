مباشر الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) سموحة.. إنبي (0)-(0) طلائع الجيش.. صافرة البداية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي الإسماعيلي وسموحة، وطلائع الجيش ضد إنبي في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

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الإسماعيلي × سموحة

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إنبي × طلائع الجيش

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