مباشر الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) سموحة.. إنبي (0)-(0) طلائع الجيش.. صافرة البداية
الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 18:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي الإسماعيلي وسموحة، وطلائع الجيش ضد إنبي في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.
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الإسماعيلي × سموحة
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إنبي × طلائع الجيش
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